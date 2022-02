Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul de opinie, realizat in perioada 11 – 18 ianuarie 2022, este unul complex, capitolul 7 fiind dedicat percepției populației cu privire la dezinformari, știri false și conspirații legate de vaccinare.In opinia a aproape doua treimi dintre romani (65.7%), pandemia de Covid19 a fost provocata de…

- Polițiștii au descins, miercuri dimineața, la adrese din județele Buzau, Giurgiu și Ilfov, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari in legatura modalitatea de eliberare a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19. Potrivit Poliției Romane, activitatea vizeaza un cabinet medical individual, printre…

- In topul celor mai populare cautari pe Google in Romania, anul acesta, se afla cele legate de vaccinare: certificatul verde, loteria vaccinarii și programarea pentru vaccinare. Astfel, listele Google ale celor mai populare cautari in Romania in 2021 arata ca, deși aspectele legate de pandemie au fost…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele care figureaza ca vaccinate la Centrul din Petea nu ar fi primit doza de vaccin, a anunțat joi DNA, care a dispus miercuri reținerea unei asistente medicale și a altor doua persoane. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii…

- UPDATE ORA 12.00: Anchetatorii au descoperit la una dintre perchezițiile efectuate, marți, cateva zeci de mii de euro, precum și certificate de vaccinare atat in alb, cat și completate. In jur de 50 de persoane vor fi duse, in aceasta dupa-amiaza, la audieri, la sediul DNA din Oradea. Din primele informații,…

- Medicul de familie din comuna Stauceni, reținut pentru corupție in dosarul privind eliberarea certificatelor de vaccinare, a refuzat sa ofere un comentariu. Echipa de filmare Publika TV a suprins momentul in care angajatul din sanatate a fost reținut de CNA, transmite Știri.md. Totul…

- Turiști din Bulgaria, Romania și Macedonia de Nord, care detin certificate eliberate de țara lor, dar care nu apar in sistemul de certificare elen, sunt refuzați de comercianți la intrarea in magazine. Și asta in urma informațiilor cu privire la existența mai multor certificate false de vaccinare in…