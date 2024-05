Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a deschis o ancheta dupa ce o mama și fiica ei au fost amenințate pe o rețea de socializare. Polițiști din cadrul Secției 5 Rurala Rovinari au fost sesizați ieri de o tanara de 22 de ani, din comuna Balteni, ca a fost amenințata cu acte de violența, atat ea,…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…

- Guvernul a hotarat sa mai ofere o zi libera angajaților Cum Paștele ortodox și 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii, pica anul acesta in aceeași saptamana, Guvernul a decis sa acorde inca o zi libera bugetarilor, și anume pe data de 2 mai. Astfel, romanii vor putea face punte intre zilele de sarbatoare…

- Turneul internațional Mathematics Tour al lui Ed Sheeran, care a doborat recorduri, este o demonstrație de maiestrie artistica și tehnologica. Mathematics Tour introduce un nou concept de scena 360 de grade, in care publicul va sta in jurul scenei situate in mijloc. Ed Sheeran revine in Romania cu Mathematics…

- Monica Anghel spune ca și-a dorit ceva diferit și a decis ca macar pentru cateva zile sa ramana departe de tot ce inseamna online. Artista crede ca ii este mai bine așa și spune ca in tot acest interval, a avut mai mult timp pentru a-l petrece alaturi de oamenii dragi.

- TikTok se afla in pragul interzicerii in Statele Unite, o țara in care platforma numara 170 de milioane de utilizatori. Aceasta situație a fost generata de intensificarea tensiunilor dintre SUA și China, .... The post REȚELE DE SOCIALIZARE Aplicația TikTok ar putea fi interzisa Statele Unite first appeared…

- Tribunalul Uniunii Europene i-a dat miercuri castig de cauza fostului pilot rus de Formula 1 Nikita Mazepin, care a cerut anularea sanctiunilor UE impuse impotriva sa ca parte a reactiei blocului comunitar la razboiul Rusiei din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro "Legatura de familie cu…

- In aceasta seara de 07 martie 2024, Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat pe pagina de socializare ca a aprobat un plan de investitii pentru reabilitarea a 13 monumente istorice din tara si sau construirea altor cladiri cu destinatie culturala.Printre monumentele mentionate se numara si reabilitarea…