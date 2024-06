Stiri pe aceeasi tema

- Remus Iosub aka Ramore, așa cum s-a facut cunoscut in cadrul show-ului iUmor, și-a luat prin surprindere fanii dupa ce s-a aflat ca divorțeaza la doua luni distanța de la nunta! Iata ce detalii au ieșit la iveala in mediul online.

- Danielle și-a aruncat fiicele din mașinaDanielle, care se autointitula „vindecator divin” și oferea online servicii de „purificare a aurei” și citiri ale semnelor zodiacale, și-a injunghiat mortal partenerul, Jaelen Allen Chaney, de 29 de ani, un fost militar, in apartamentul lor comun. Ulterior, intr-un…

- Final tragic in cazul fetitei de 2 ani disparute in Serbia. Micuta Danka ar fi murit intr-un accident de masina, iar trupul ei ar fi fost aruncat intr-o rapa. Politia a arestat doi suspecti, care au marturisit crima. Anuntul a fost facut chiar de președintele tarii, Aleksandar Vucic. Danka Ilic a fost…

- Nr. 65 Oradea, 03.04.2024 COMUNICAT DE PRESAUn pompier bihorean, multiplu campion national la culturism, organizeaza un eveniment sportiv caritabil, pentru o fetita grav bolnava, in Marghita Soldat Furcic George, pompier in cadrul Detasamentului de Pompieri Marghita, detinator, la doar 23 de ani, a…

- La doar 9 ani, Xenia Balteanco danseaza breakdance ca o profesionista . Fetița a urcat pe scena Romanii au talent in editia de vineri seara 29 martie și i-a lasat masca pe juratii de la Pro TV. Xenia este o eleva de clasa a treia la prestigiosul Liceul Spaniol “Miguel de Cervantes Saavedra”.Crescuta…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat miercuri ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 17 martie 2024, s-au confirmat 8.845 de cazuri de rujeola. In ultima saptamana, s-au inregistrat 825 de cazuri noi si un deces raportat la o fetita in varsta de 1 an si 2 luni, nevaccinata antirujeolic, din…

- Povestea Carinei, fetița de doi ani din Alba, care vede doar cerul. Are nevoie de un scaun special pe care familia nu și-l permite Povestea Carinei: O fetița de doi ani și 3 luni are nevoie de un mic ajutor al oamenilor buni din Alba: ii trebuie un scaun special. Fetița este nevoita sa stea in pat,…

- O fetița in varsta de 9 ani, din Gura Humorului, a trecut printr-un moment de cumpana dupa ce s-a angajat in traversarea drumului in graba și fara a se asigura. Fetița s-a izbit de oglinda retrovizoare a unei mașini, din fericire fiind evitata totuși o tragedie.Accidentul s-a produs joi, in jurul ...