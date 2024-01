Sondaj Davos: Majoritatea economiştilor chestionaţi se aşteaptă ca economia globală să slăbească în acest an din cauza riscurilor geopolitice ”Perspectivele economice globale raman modeste si pline de incertitudine. Desi exista evolutii pozitive, cum ar fi reducerea presiunilor inflationiste si progresele in domeniul inteligentei artificiale (AI), intreprinderile si factorii de decizie se confrunta cu factori contrari persistenti si o volatilitate continua, deoarece activitatea economica globala ramane lenta, conditiile financiare raman restrictive si rupturile geopolitice si tensiunile sociale continua sa creasca”, se arata in raportul WEF, publicat luni. Sondajul, efectuat in randul a 30 de economisti sefi intre noiembrie si decembrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

