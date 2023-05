Stiri pe aceeasi tema

- 44,5% dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca au nevoie sa iși suplimenteze veniturile lunare, motiv pentru care au un al doilea job. Dintre aceștia, 29,5% lucreaza, concomitent, in doua parți, de luni pana vineri, 11,2% au un job full time de luni pana vineri…

- Sondaj eJobs: 44,5% dintre angajații participanți iși suplimenteaza veniturile lunare printr-un al doilea job. 3 din 10 lucreaza, simultan, de luni pana vineri, in doua parți. Pentru cei mai mulți, al doilea job genereaza o creștere a veniturilor lunare de 20% – 30% 44,5% dintre participanții…

- Sondaj eJobs: 44,5% dintre angajații participanți iși suplimenteaza veniturile lunare printr-un al doilea job. 3 din 10 lucreaza, simultan, de luni pana vineri, in doua parți. Pentru cei mai mulți, al doilea job genereaza o creștere a veniturilor lunare de 20% – 30%. 44,5% dintre participanții la cel…

- ”Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2648 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul IV 2022, in medie, de 5.842 lei lunar pe o gospodarie (2.332 lei pe persoana) si au reprezentat 88,1% din nivelul…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2.648 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi.Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in ultimele trei luni ale anului trecut, in…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2.648 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi.

- PMP va continua parteneriatul cu Nicușor Dan, spune liderul formațiunii, europarlamentarul Eugen Tomac. El sugereaza ca ii va oferi lui Nicușor Dan susținerea pentru a caștiga un nou mandat. „E nevoie de o unitate a dreptei. PNL a ales sa mearga pe partea

- Așa cum Botoșaneanul a anunțat in exclusivitate, noul director al SC Nova Apaserv SA este Alin Cirimpei, un tanar in varsta de 39 de ani care vine din domeniul privat, unde a lucrat la o firma de telefonie și la o alta de instalații, pe posturi de conducere.