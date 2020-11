Sondaj: 40% dintre bulgari cred că noul coronavirus este o armă biologică Patru din zece bulgari considera ca virusul SARS-CoV-2 este o arma biologica creata pentru a reduce populatia lumii, conform unui sondaj care si-a propus sa investigheze atitudinile fata de teoriile conspiratiei care inconjoara pandemia de COVID-19, informeaza Agerpres, care citeaza BTA.In aprilie, 53% dintre cei intervievati credeau ca noul coronavirus este o arma biologica destinata sa reduca populatia globului, iar in noiembrie procentul lor a scazut la 40%. Acelasi procent a fost inregistrat si in luna iunie.Conform aceluiasi sondaj, 33% dintre respondenti cred ca infectia cu coronavirus nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

