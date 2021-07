Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile specialiștii care lucreaza in Delta Dunarii au prins zece exemplare de somn african, un rapitor feroce, care, acolo unde a ajuns, a distrus in mode iremediabil fauna piscicola. Catalin Țibuleasc este președintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD),…

- 10 exemplare de somn african au fost gasite in Delta Dunarii intr-o singura zi, iar specialistii avertizeaza ca acesta ar putea afecta celelalte specii de peste din aceasta zona, a declarat Catalin Tibuleac, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii, informeaza News.ro…

- O specie agresiva de peste, somnul african, a fost gasita in Delta Dunarii, iar specialistii avertizeaza ca acesta ar putea afecta celelalte specii de peste din aceasta zona. Deocamdata nu este cunoscut modul cum a ajuns somnul african in Delta Dunarii, transmite News.ro. Presedintele Asociatiei de…

- Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, a declarat ca intr-o singura zi au fost capturate zece exemplare de somn african, relateaza HotNews.ro . “Din pacate, Delta Dunarii se confrunta cu o noua problema, mai exact identificarea in apele…

- O specie agresiva de peste, somnul african, a fost gasita in Delta Dunarii, iar specialistii avertizeaza ca acesta ar putea afecta celelalte specii de peste din aceasta zona. Deocamdata nu este cunoscut modul cum a ajuns somnul african in Delta Dunarii, transmite News.ro. Presedintele Asociatiei de…

- Presedintele AMDTDD Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii , Catalin Tibuleac spune ca Delta Dunarii se confrunta cu o noua problema.Pescarii din Delta Dunarii au prins in ultima perioada mai multe exemplare de somn african, specie invaziva care poate afecta intreaga resursa…

- Politista este din București și a fost gasita fara suflare langa blocul in care locuiește, in Sectorul 3. Avea 51 de ani și lucra de circa 8 ani in cadrul Directiei Generale Anticoruptie. Polițista s-ar fi aruncat in gol de la etaj. ”In aceasta dimineața, prin apel 112 Direcția Generala de Politie a…

- O femeie in varsta de 40 de ani, infirmiera in cadrul secției ATI-COVID a Spitalului Județean de Urgența Buzau, a fost gasita decedata in mașina personala. Poliția a deschis o ancheta. Femeia lucra ca infirmiera in cadrul sectiei Anti-Covid din Spitalul Judetean Buzau si era mama a trei copii. In urma…