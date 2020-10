Șomajul în Uniunea Europeană a crescut și în august Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro, cat si in Uniunea Europeana. In randul celor 27 de state membre ale UE, in august cele mai scazute rate ale somajului s-au inregistrat in Cehia (2,7%), Polonia (3,1%), Malta (4,1%), Germania (4,4%), Olanda (4,6%), Slovenia (4,7%), Austria (5%), Belgia (5,1%), Irlanda (5,2%) si Romania (5,3%). La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

