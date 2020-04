Pentru a beneficia de acest ajutor de la stat, angajatii trimisi in somaj tehnic trebuie sa fi indeplinit urmatoarele conditii: sa fi fost inscrisi in REVISAL si sa fi avut contract de munca suspendat potrivit art. 52 alin. (1) lit. c. din Codul Muncii, atrag atentia oficialii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), citati de ziaruldeiasi.ro.

Angajatorii pot suplimenta sumele cu pana la 75% din salariu

In situatia in care dispun de fonduri, firmele pot suplimenta sumele acordate angajatilor trimisi in somaj tehnic cu pana la minimum 75 % din salariu, conform…