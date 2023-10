Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident produs in aceasta seara pe DN2 E85, in apropiere de Crucea Comisoaiei. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Ramnicu Sarat, un șofer in varsta de 45 de ani, din București, ar fi pierdut controlul asupra direcției, a intrat in coliziune…

- Traficul rutier este restrictionat, duminica, pe Centura ocolitoare a municipiului Brasov, din cauza unui accident rutier. O masina s-a rasturnat, doua persoane fiind evaluate medical.”La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe Varianta Ocolitiarea a municipiului Brasov - VO1K,…

- Aseara, 25 septembrie, in jurul orei 20.30, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Șugau, drum forestier pietruit in panta nedestinat circulației publice. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 23 de ani din Sighetu Marmației, in…

- Un sofer a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat cu masina, luni, in Pasajul Piata Muncii, dupa ce a lovit peretii pasajului. "Conducatorului auto i se acorda ingrijiri medicale la fata locului, avand leziuni usoare.Soferul a fost testat de politisti, iar aparatul a indicat o valoare…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati aseara, 15 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier produs in orasul Costesti, in care un autoturism s ar fi rasturnat.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati…

- Accident de circulație, joi, intre Șandra și Biled, județul Timiș. Trei persoane au fost ranite dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un accident s-a produs in seara zilei de 8 august, in apropiere de Tiraspol. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Astfel, potrivit presei din stanga Nistrului, la volanul automobilului de model Opel se afla o femeie in varsta de 34 de ani, transmite Știri.md . In urma ploilor, drumul era umed…

- Articolul VIDEO Accidente pe DN2 E85, intr-o zona din Buzau maturata de furtuna. Doua mașini s-au rasturnat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . A fost furtuna puternica, miercuri dupa-amiaza, pe raza județului Buzau, in apropierea municipiului Ramnicu Sarat. Doua vehicule s-au rasturnat, pe drumul…