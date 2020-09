Soluțiile alternative ale UE pentru protecția animalelor, în zootehnie In fiecare an, milioane de animale sunt transportate pe distanțe lungi in UE și in țari terțe pentru reproducere, creștere și sacrificare. Transportul este foarte stresant pentru animale, de aceea se cauta soluții pentru asigurarea ca normele UE sunt respectate. Exista in vigoare norme UE privind protecția și bunastarea animalelor pe durata transportului, insa anul trecut deputații europeni au aprobat o rezoluție prin care se solicita o mai buna aplicare a acestor norme, sancțiuni și reducerea duratelor de calatorie. Eurodeputatul Jørn Dohrmann, membru din grupul CRE, este responsabil de coordonarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

