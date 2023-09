Soluții tehnologice propuse în domeniul mini-submarinelor, prezentate la Timișoar Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a vizitat vineri, sediul firmei DRASS Romania din Timișoara, operator economic specializat in proiectarea și producția de sisteme hiperbarice, de scufundare, precum și de vehicule subacvatice cu destinație militara. Potrivit unui comunicat transmis de MApN, conducerea firmei timișorene a prezentat delegației ministeriale gama de produse de inalta tehnologie din domeniul […] Articolul Soluții tehnologice propuse in domeniul mini-submarinelor, prezentate la Timișoar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a vizitat vineri, 29 septembrie, sediul firmei DRASS Romania din Timisoara, operator economic specializat in proiectarea si productia de sisteme hiperbarice, de scufundare, precum si de vehicule subacvatice cu destinatie militara. Ministrul apararii nationale,…

- Aflat in garnizoana Timisoara, ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, insotit de loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, a vizitat vineri, 29 septembrie, Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu". Aflat in garnizoana Timisoara, ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, insotit…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a vizitat vineri, sediul firmei DRASS Romania din Timișoara, operator economic specializat in proiectarea și producția de sisteme hiperbarice, de scufundare, precum și de vehicule subacvatice cu destinație militara.Potrivit unui comunicat transmis de MApN,…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut joi, 7 septembrie, la MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA in Romania, ES Kathleen Kavalec.Potrivit unui comunicat al MApN, agenda intalnirii a inclus subiecte referitoare la situatia de securitate din regiune, precum si aspecte privind cooperarea…

- Vineri, 1 septembrie, primarul Dominic Fritz a participat la o reuniune bilaterala cu Ministrul de Externe din Ungaria, Szijjarto Peter, in contextul semnarii a doua memorandumuri care vor asigura o mai buna legatura intre Romania și Ungaria.

- „Doresc sa ii invit politicos, ca sa nu zic sa ii somez, pe prietenii noștri austrieci ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou și sa fie de acord cu aderarea prietenilor nostri romani la spatiul Schengen.Interesul național al Ungariei esta ca Romania sa adere la spațiul Schengen in acest an. De…

- In contextul participarii la Reuniunea Informala a ministrilor apararii din Uniunea Europeana, desfasurata la Toledo, in Spania, ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat marti, in cadrul unei ceremonii, Scrisoarea de intentie intre Ministerul Apararii Nationale din Romania, Ministerul Apararii…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat marti, 22 august 2023, la ultimul antrenament al echipei Invictus care va reprezenta Romania, in perioada 9 16 septembrie, la "Invictus Games Duuml;sseldorf 2023". Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat marti, 22 august 2023,…