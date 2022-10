Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera si comisarii Garzii de Mediu au oprit intrarea in tara a 60 de tone de deseuri din aluminiu si electrocasnice second hand, care au fost trimise din Bulgaria, Ungaria si Polonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare sociala din Romania, a organizat și anul acesta o noua ediție de Ziua de Curațenie Naționala, iar implicarea cetațenilor a fost imbucuratoare: 160.165 de voluntari au strans 188.628 de saci, adica aproximativ 1.320.000 de kilograme de deșeuri.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat joi, in cadrul evenimentului de lansare a ”Cartei Albe a IMM-urilor din Romania”, ca PSD are cei mai buni doctori in economie, dar nu doctori neaparat cu diplome, ci doctori de reparat economia si ca Ministerul de Finante a fost partenerul real al companiilor.…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- ”Economia digitala a Romaniei ar putea creste de 3,5 ori la aproximativ 52 de miliarde de euro in 2030 comparativ cu 14,8 miliarde de euro anul trecut, principalii factori de cresteri fiind investitiile in IT&C si comertul digital”, potrivit raportului Digital Challengers on the Next Frontier realizat…

- Adrian Dohotaru, un cunoscut activist de mediu clujean, avanseaza soluții posibile la actuala criza energetica prin care trec Romania și Europa din cauza razboiului din Ucraina. El a menționat impozitarea corecta a companiilor de energie.

- ”SN Nuclearelectrica SA si KGHM Polska Miedz SA anunta semnarea, in cadrul Forumului Economic de la Karpacz, Polonia, in data de 6 septembrie, a unui Memorandum de Intelegere neangajant pentru dezvoltarea de proiecte de reactoare modulare mici (SMR). Cooperarea dintre SN Nuclearelectrica SA si KGHM…

- Pe sensul de intrare in Romania, s-au prezentat doua ansambluri rutiere, conduse de doi cetațeni romani, un clujean și un maramureșean in varsta de 44, respectiv 55 de ani. Conform documentelor de insoțire a marfii, primul șofer transporta cantitatea de 17 tone mobila second-hand și obiecte de uz casnic,…