Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa faca fata situatiilor de urgenta, inclusiv cutremurelor, cu resursele si capacitatile sale nationale, dar in cazul unor evenimente de amploare ar putea cere asistenta internationala. Afirmatia a fost facuta astazi la Arad de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- In lumea in continua evoluție in care traim, progresele digitale revoluționeaza modul in care accesam informațiile și serviciile. Industria sanatații nu face excepție, deoarece așa numitele soluții de e-Sanatate (sanatate electronica) transforma experiența pacientului, facandu-l sa se simta mai stapan…

- SJUBM impreuna cu Institutul Oncologic din Cluj-Napoca au demarat și in acest an campania de testare gratuita pentru HPV și Babeș-Papanicolau. Aceste testari se efectueaza de catre personal medical specializat pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin. Testarile se efectueaza…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, joi dimineata, in apropierea localitatii Ursoaia din comuna Ivanesti, populatia din trei comune fiind avertizata cu privire la acest aspect prin mesaj RO-Alert, au informat reprezentantii Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, relateaza Agerpres.…

- Peste 80 de asistenți și asistente medicale s-au inscris la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru completarea a 14 posturi vacante in secții și cabinete din ambulatoriul de specialitate al acestei unitați medicale. Dintre cei 82 de ...

- Pacientii din intreaga regiune a Olteniei vor beneficia, curand, de servicii medicale de stat imbunatatite. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova (SCJUC) va moderniza, in urmatorii doi ani, ambulatoriul, cu fonduri de peste 15,6 milioane de lei. Proiectul cu titlul “Dotarea cu echipamente…

- In condițiile in care sistemul public de sanatate inregistreaza la ora actuala un deficit de personal de peste 40.000 de angajați iar salariile reale ale angajaților din sanatate au scazut cu peste 30%, Guvernul intenționeaza sa adopte o Ordonanța de Urgența prin care ar bloca angajarile (inclusiv cele…

- Alaturi de alte șapte țari europene, Romania iși va crește capacitatea de a interveni și a acorda sprijin medical in caz de dezastre, cu echipe medicale de urgența și echipe de ingrjire specializate. Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Portugalia, Romania și Turcia vor primi o finanțare…