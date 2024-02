Soluții de Casa pentru Eliminarea Gandacilor de Bucatarie și Apartament Gandacii de bucatarie și cei din apartament pot deveni o prezența neplacuta in locuința noastra, dar soluțiile de casa pot fi remediul ideal pentru a scapa de acești vizitatori nepoftiți. Iata cateva metode eficiente și accesibile pentru a ține gandacii la distanța, scrie www.agromedic.ro Homeowner dealing with pest infestation problem in her own apparent **1. Bicarbonat de sodiu și zahar: Acest amestec simplu poate fi eficient in eliminarea gandacilor. Bicarbonatul de sodiu ii afecteaza sistemul digestiv, iar zaharul atrage…