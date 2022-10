Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii pregateste modificari cu privire la sistemul de asistenta sociala a varstnicilor, respectiv la modalitatile de ingrijire pe termen lung, potrivit unui comunicat remis sambata, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. „Respectul fata de persoanele in varsta este o valoare fundamentala…

Ministerul Muncii a transmis de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice ca se pregatesc modificari cu privire la sistemul de asistenta sociala a varstnicilor, respectiv la modalitatile de ingrijire pe termen lung. "Sarbatorita la 1 octombrie, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice ne invita…

- Telefonul Varstnicului – 7 ani de existența, 78.812 apeluri primite, 14.363 apelanți unici și tot atatea nevoi soluționate Fundația Regala Margareta a Romaniei a lansat astazi, 30 septembrie, in cadrul ediției a VI-a a conferinței naționale “Bune practici pentru o batranețe frumoasa”, Topul nevoilor…

- Ediția a VI-a a evenimentului are loc in data de 30 septembrie, la Teatrul Național București, și marcheaza Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice. In Romania populația varstnica numara astazi 3,8 milioane persoane, iar principalele lor provocari sunt: lipsa resurselor pentru o viața decenta,…

