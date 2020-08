Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Hermannstadt urmau sa se intalneasca marți, intr-o partida restanta din etapa a 11-a din play-out-ul Ligii 1, dar meciul are șanse minime sa se joace. La finalul ședinței de azi a Comitetului Executiv, Razvan Burleanu, președintele FRF, a spus ca șase echipe din play-out nu vor sa mai joace…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus este in creștere, iar acest lucru l-a facut pe premierul Ludovic Orban sa le transmita un mesaj clar romanilor: "Respectați regulile!"."Este o situație care ne ingrijoreaza și analizand creșterea numarului de cazuri, am dispus o serie de masuri. Soluția…

- Dupa 3 2 in turul play out ului pentru Viitorul, chiar la Clinceni, formatia noastra s a impus si in etapa a 9 a din play out ul Ligii 1, scor 5 0. Un meci controlat in totalitate de Viitorul, care a obtinut un succes clar, ce ar fi putut fi foarte usor la o diferenta si mai mare.Un succes ce intareste…

- Condus de un Consiliu Director incompetent, in care se minte cum se respira, cu "patroni" care au indecenta de a primi salarii consistente din banii iesenilor amarati, cu un presedinte care isi pierde din capitalul de imagine din cauza nereformarii clubului, cu un staff tehnic care nu a gasit solutia…

- „Baietii in ghete” au avut ieri ultima sedinta de pregatire din aceasta luna. Jucatorii Politehnicii au primit o „mini-vacanta” de zece zile inainte de reluarea pregatirilor. Clubul alb-violet vrea sa inceapa antrenamentele normale pentru editia 2020-21 a Ligii 2 pe 1 iulie, dar totul depinde si de…

- Ionuț Panțaru rateaza derby-ul cu CFR Cluj! Bogdan Vintila are primele batai de cap inaintea reluarii Ligii 1. Fundașul stanga al roș-albaștrilor a cedat la antrenamente și ar putea fi indisponibil patru saptamani. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Conducerea Ripensiei se afla in tratative pentru numirea unui nou tehnician dupa plecarea lui Alexandru Pelici la Resita. Se pare ca cele mai mari sanse sa devina noul antrenor principal al ros-galbenilor le are Cosmin Petruescu, tehnician care s-a despartit de ASU Politehnica la inceputul sezonului…

- UEFA va confirma aproape sigur urmatoarea formula pe 17 iunie, in timpul reuniunii Comitetului Executiv: final 4 in manșa unica, atat in Champions League, cat și in Europa Leaue. Restartul va fi programat pentru 6 august. De doua luni, UEFA a format un grup de lucru pentru a gasi soluția care sa salveze…