Soluția românească la inflexibilitatea austriacă: zâmbetul lui Bode Mai enervant decat stilul de stapan pe moșie al ministrului de interne austriac, Gerhard Karner, a fost zambetul ca o primavara plina de soare al omologului roman, Lucian Bode. Cand il vezi pe cel de langa tine ca repeta ca o moara stricata aceleași baliverne de luni intregi cum ca sunt multe de facut in ce privește rezolvarea problemelor migrației, tu stai sa razi permanent? Sa fi fost o incercare subtila de contracarare a unei inflexibilitați eterne? Sau de o atitudine calma, dar ferma, in fața unor idei preconcepute? Greu de crezut, pentru ca Bode a anunțat un oarece ”dezgheț” in relațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat miercuri, 26 aprilie, intr-o declarație de presa la sediul MAI, ca in ultimele saptamani dialogul cu omologul sau Lucian Bode s-a intensificat și ca s-au folosit și „cuvinte mai grele”, dar necesare, in contextul in care Romania dorește sa…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner, care s-a opus admiterii Romaniei in spatiul Schengen , vine miercuri la Bucuresti si are programate discutii cu omologul sau roman Lucian Bode, conform presei din Austria, preocuparea oficialului de la Viena fiind legata in primul rand de traficul de persoane…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner vine miercuri la Bucuresti si va avea discutii bilaterale cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie presa austriaca, afirmand ca preocuparea oficialului de la Viena este legata in primul rand de traficul de persoane si de abuzuri in materie de politica de…

- Emil Hurezeanu spune, intr-un interviu acordat presei austriece, ca politicienii austrieci vorbesc la Bruxelles mereu despre solidaritate, unitate si rabdare strategica. „Dar rabdarea noastra nu este fara sfarsit!”, declara oficialul. PROFIL: Cum va explicati opoziția Austriei fata de o aderare a Romaniei?…

- Senatorul roman și fostul ministru de externe Titus Corlațean se va deplasa saptamana viitoare la Viena pentru a cauta modalitați de ieșire din criza provocata de veto-ul legat de problema Schengen, scrie Der Standard , care i-a luat un interviu politicianului roman. STANDARD: Care este situația in…

- Publicația bulgara 24 Chasa face o analiza a situație in care se afla acum Bulgaria și se plange ca a ajuns ultima in Europa, deși la un moment dat era inaintea Romaniei. Sunt criterii foarte stricte dupa care se vede starea mizerabila a Bulgariei. La inceputul tranziției din 1989, Romania avea un PIB…