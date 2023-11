Soluția ingenioasă găsită de constructorii lotului 1 de pe Autostrada A7 Pentru a-și imbunatați performanțele in activitate, Asocierea Retter – Pizzarotti a gasit o soluție ingenioasa și, cu sprijinul proiectantului de specialitate – SSF RO, a pus bazele propriei producții de grinzi in șantier. Astfel, turnarea primelor grinzi in șantier a inceput in data de 15 septembrie. Pe tronsonul 1 al autostrazii Moldovei, care masoara 21 de kilometri și se intersecteaza cu Autostrada A3 București – Ploiești, sunt necesare peste 400 de grinzi. Lotul 1 Dumbrava-Mizil de pe A7 are o lungime de 21 de kilometri și include construcția a 14 poduri și a unui pasaj de o complexitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

