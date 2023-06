Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba nu intenționeaza sa urmeze exemplul Regatului Unit și sa trimita rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina, scrie Ediția Politico, citata de BBC. Anterior, ziarul Washington Post a raportat ca Londra are in vedere trimiterea de rachete cu o raza de acțiune de pana la 300 km la Kiev, dar…

- Un proiect de lege aflat in circuitul parlamentar și aprobat de Comisiile de Buget ar putea duce la eliminarea banilor cash din tranzacții. Salariile nu vor mai fi platite cu bani cash, cu anumite excepții bine stabilite, iar comercianții vor fi obligați sa accepte plata cu cardul. „Plata veniturilor…

- Prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult 5 minute de la initierea acestora de catre beneficiar, potrivit Agerpres. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei,…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- In Biserica Ortodoxa, Sfantul Gheorghe este considerat protectorul armatei, dar ocrotirea lui se rasfrange nu numai asupra soldaților, ci și asupra țaranilor. Sfantul a fost patronul militar al Moldovei medievale, portretul lui fiind pictat pe steagul lui Ștefan cel Mare. Pe 23 aprilie, de Sfantul Gheorghe,…

- Jurnalistul Wall Street Journal Evan Gershkovich, arestat de Rusia la finalul lunii martie, sub acuzația de spionaj in favoarea Washingtonului, a aparut marți in fața unei instanțe din Moscova dupa ce a contestat masura și a cerut sa fie eliberat pe durata procesului, solicitarea fiindu-i insa respinsa…

- Sarbatoarea Sfintelor Paști este cea mai marita si solemna dintre sarbatorile anului, care aduce omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Ca orice mare eveniment creștinesc sarbatorit in țara noastra avem și de aceasta data obiceiuri moștenite din vremuri…