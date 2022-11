Stiri pe aceeasi tema

- Prima saptamana a lunii noiembrie aduce pe scena mare a Operei Naționale București doua titluri de referința din repertoriul universal și cel romanesc, opera „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart și opera „O scrisoare pierduta” de Dan Dediu, dar ș

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 462 de posturi disponibile in Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Campeni și Cugir LOCURI de MUNCA in județul Alba: 462 de posturi disponibile in Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Campeni și Cugir Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro,…

- Primele declarații ale fostului primar din Abrud dupa ce a fost la sediul DIICOT Alba Iulia. Ședința de urgența la PSD Alba Fostul primar din Abrud, Nicolae Simina, (PSD) care a fost dus la audieri la sediul DIICOT Alba Iulia, miercuri 20 octombrie, pentru declarații, a facut primele precizari legate…

- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- Banca Mondiala a facut clasamentul celor mai bune orașe in care sa locuiești, in funcție de așteptarile fiecaruia. In perioada 1 iulie – 15 august 2020 a fost elaborat un sondaj cuprinzator privind calitatea viețiiin 41 de localitați urbane din Romania. Sondajul a fost modelat dupa Eurobarometrul Flash,…

- Cum ar trebui numit in limba romana noul Rege al Marii Britanii? Profesorul universitar iesean Codrin Liviu Cutitaru a oferit un raspuns pe pagina personala de Facebook. “Vad ca se face mult caz (pe forumuri și prin televiziuni) de cum ar trebui numit, in limba romana, noul rege al Regatului Unit –…