Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta adoptata vinerea trecuta de Guvern nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate si forma in care au fost transpuse solicitarile Federatiei „Solidaritatea Sanitara” nu se regaseste in lista de revendicari, informeaza organizatia sindicala, care anunta continuarea protestelor,…

- Ordonanța de urgența pe care guvernul a adoptat-o in ședința de ieri, 30 iunie nu satisface revendicarile angajaților din Sanatate. De altfel, forma in care guvernul a ințeles sa transpuna o parte dintre solicitarile Federației ”Solidaritatea Sanitara” nu se regasește in lista noastra de revendicari.…

- Ordonanta de Urgenta adoptata vineri de Guvern nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate si forma in care au fost transpuse solicitarile Federatiei „Solidaritatea Sanitara” nu se regaseste in lista de revendicari, informeaza organizatia sindicala, care anunta continuarea protestelor.

- Ordonanta de Urgenta adoptata vineri de Guvern nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate si forma in care au fost transpuse solicitarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" nu se regaseste in lista de revendicari, informeaza organizatia sindicala, care

- Sindicaliștii din Sanatate amenința cu greva generala: 'Ordonanta amagirilor' a lui Rafila nu satisface revendicarile angajatilorFederatia Solidaritatea Sanitara reactioneaza dupa aprobarea OUG privind salariile din sanatate, numind-o„Ordonanta amagirilor”, deoarece exista o diferenta foarte mare…

- Federatia ‘Solidaritatea Sanitara’ continua programul de proteste anuntat pentru sustinerea revendicarilor, lansand joi o noua actiune, dedicata tuturor angajatilor din Sanatate care lucreaza in ture, conform unui comunicat al organizatiei. ‘Constatand ca oferta Guvernului este departe de a satisface…

- Aproximativ zece la suta dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare fața de norma de baza intenționeaza sa renunțe la aceste contracte ca parte a acțiunilor de protest pregatite de Federația „Solidaritatea Sanitara”, transmite sindicatul.

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” orgenizeaza, joi, un protest in Bucuresti, avand programate un miting in Piata Victoriei si un mars pe strazile Capitalei, informeaza News.ro.”Federatia «Solidaritatea Sanitara» din Romania (organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate) anunta…