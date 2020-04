SOLIDARITATE în timpul de carantină. Un grup de Facebook adună fotografii cu ce văd oamenii de la geamul casei unde sunt izolaţi Tehnologia si platformele de social media fac perioada de carantina sa fie mai suportabila si in acest sens au aparut in ultima perioada o multime de grupuri de suport si alte initiative, majoritatea online, care aduc oamenii impreuna. Una dintre acestea este grupul de Facebook What Do You See From Your Window? #StayAtHome, in care oameni din toata lumea posteaza fotografii cu vederea de la geamul casei in care sunt izolati. Este un mod terapeutic de a-ti incepe ziua, pozele fiind dintre cele mai diverse, astfel incat oricand poti adresa o incurajare celor care petrec izolarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

