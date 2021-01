Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan Barna va coordona toate activitatile din domeniile…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, declara ca ideea eliminarii impozitului pe salariul minim pe economie ramane valabila, așa cum a sustinut USR PLUS in campania electorala. Reprezentantul Guvrnului a transmis ca aceste schimbari benefice pentru milioane de angajați…

- Update Bugetul pe 2021 nu se va adopta pana la finalul acestui an, cu toate ca negocierile pentru formarea noului Guvern s-au incheiat și Parlamentul a fost investit. Conform Antena 3, Cițu spune ca bugetul va fi adoptat in jurul datei de 10 ianuarie. Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba…

- Guvernul Cițu, format in urma unor negocieri tensionate intre PNL, USR PLUS și UDMR, va avea 9 ministere liberale, iar USRPLUS va avea șase ministere și UDMR trei. Se vehiculeaza pe surse urmatoarele propuneri: 1. Ministerul Apararii Nationale: Nicolae Ciuca 2. Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu…

- PNL, USR-PLUS si UDMR au ajuns la o intelegere vineri seara, 18 decembrie, pentru formarea noului guvern. Potrivit declaratiei presedintelui PNL, Ludovic Orban, propunerea de premier este actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu, vor fi doi vicepremieri, iar Guvernul va avea 18 ministere. “In ceea…

- Producatorul american de medicamente Pfizer si firma germana de biotehnologie BioNTech pot castiga 13 miliarde de dolari in urma vanzarilor de anul viitor, care ar fi impartite intre cele doua companii, conform analistilor din cadrul bancii de investitii Morgan Stanley. Partea grupului Pfizer ar depasi…

- HoReCa are nevoie de un suport de 350 de milioane de euro. Membrii asociatiei HORA au cerut un ajutor de stat sub forma a 20% din diferenta cifrei de afaceri inregistrate de operatori in anul 2019. Pe langa acest lucru, reprezentantii operatorilor au cerut autoritatilor eliminarea restaurantelor de…