- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia. „Joi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat pe Telegram…

- Pugilistul ucrainean Oleksandr Usyk, campion mondial la categoria grea, s-a intors acasa in Ucraina și este pregatit sa plece la lupta. „Este de datoria mea sa lupt”, a spus el, pentru CNN.

- La Melitopol, ucrainenii neinarmați se confrunta cu soldații ruși. Ei scandeaza „marș acasa” și imping vehiculele inapoi. In Melitopol, unarmed Ukrainians are confronting the Russian soldiers. They are chanting "Occupants" and pushing the vehicles back. pic.twitter.com/PMges2cHhU — Franak Viacorka (@franakviacorka)…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Un gazoduct a fost lovit de un atac in al doilea cel mai mare oraș – Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor locali, rușii…

- Cotidianul britanic The Guardian anunta ca sunt sanse ca soldatii ucrainieni din Insula Serpilor sa fie in viata. Politia de frontiera a Ucrainei a postat pe contul de Facebook, conform cotidianului britanic, un mesaj in care spune ca are sperante serioase ca soldatii respectivi traiesc sI ca a inceput…

- Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” AUDIO| Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” Toți cei treisprezece graniceri ucraineni…

- Președintele filipinez, Rodrigo Duterte, a cerut arestarea persoanelor nevaccinate care incalca ordinele de a ramane acasa, in contextul in care țara se confrunta cu o creștere galopanta a numarului de infectari cauzate de Omicron, scrie The Guardian.

- Polițiștii va cer ajutorul in gasirea Cristinei. Aceasta a plecat de acasa in 27 decembrie 2021 și nu s-a mai intors. Dam o mana de ajutor?!? O mama a anunțat poliția ca fata ei a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cristina a ieșit din casa in 27 decembrie, iar acum polițiștii va cer ajutorul ca…