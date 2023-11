Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat joi ca fortele israeliene au patruns mai departe de periferia orasului Gaza in atacul lor asupra militantilor Hamas, iar seful Statului Major al armatei israeliene a confirmat ca trupele opereaza in interiorul orasului Gaza si il inconjoara din mai multe directii,…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat sambata ca Israelul a "trecut la o noua faza" in razboiul impotriva Hamas, dupa ce forțele sale terestre au patruns in Fașia Gaza și armata a bombardat obiective teroriste din enclava in cursul nopții. Totodata, armata israeliana a lansat sambata…

- Teroriștii Hamas au fost instruiți inainte cum sa tortureze ostatici in orașele pe care le-au devastat in ziua atacului de pe 7 octombrie. Armata israeliana a descoperit un ghid de torturare a civililor asupra mercenarilor pe care i-a lichidat.Aceștia aveau indicații clare cum sa ia prizonieri și…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar ca va fi chiar ultima daca Israelul va reuși in final sa elimine gruparea terorista Hamas, relateaza The Times of Israel. „Aceasta trebuie…

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Șeful Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) a afirmat duminica, 15 octombrie, ca armata va intra in curand in Fașia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas, scrie The Times of Israel."Responsabilitatea noastra acum este sa intram in Gaza, sa mergem in locurile unde Hamas se pregatește, acționeaza,…

- Seful fortelor de aparare israeliene spune ca armata va intra in Gaza pentru a face 'ceva mare, important' 'Atacati Hamas 'peste tot'!'Seful Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) spune ca armata va intra in curand in Fasia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas si i-a indemnat pe soldati…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…