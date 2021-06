Soldații americani, ținuți treji cu neurostimulare electrică In operațiuni, este adesea complicat pentru un soldat sa aiba un somn odihnitor, ceea ce poate duce la o scadere a vigilenței și la un timp de reacție mai lung. Riscul de a face greșeli crește și, prin urmare, poate periclita succesul unei misiuni. Acest lucru se aplica și altor situații, cum ar fi la […] The post Soldații americani, ținuți treji cu neurostimulare electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat american a filmat momentul in care un raton a stirnit panica in rindul colegilor sai, aflați intr-o baza din Colorado. Mai exact, animalul intrase intr-un vehicul blindat, iar in clipul postat pe Internet se observa cum soldații se sperie foarte tare de acesta și incearca sa scape cit mai…

- Un om de afaceri din Bulgaria da in judecata militarii americani care participa la un exercitiu NATO si au luat cu asalt, din greseala, fabrica de ulei a acestuia . Ambasada SUA la Sofia a cerut scuze pentru incident, in numele armatei americane, dar se pare ca proprietarul fabricii vrea sa faca si…

- Nimeni nu e scutit de greseli. Nici chiar soldatii americani. Au demonstrat-o mai multi militari din cadrul Brigazii 173 Aeropurtate care au luat cu asalt din greseala o fabrica de ulei din Bulgaria.

- Soldații americani au „atacat” din greșeala o fabrica de ulei din Bulgaria, in timpul unui exercițiu NATO desfașurat recent. Pe parcursul exercițiului Swift Response 21, care s-a desfașurat in luna mai in mai multe țari, inclusiv Romania, soldati americani din Brigada 173 aeropurtate aveau de executat…

- Am vrut sa trimit o scrisoare catre autoritațile de la Washington, dar mi-am zis ca mai bine intreb aici, in Post-ul LUMEA DE DINCOLO DE CURCUBEU – Pușa ROTH – Rețelele de socializare, vaduvia și soldații americani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prima mașina electrica dezvoltata de Ford pentru piața din Europa ar putea fi un SUV, produs la Koln. Acesta va fi construit pe platforma MEB preluata de la Vw. Ford Europa va investi circa un miliard de euro in uzina din Koln pentru a ridica nivelul tehnologic pentru a putea asambla noul model electric.…

- Preturile de consum in luna martie au crescut cu 3,1% fata de aceeasi perioada din 2020, iar energia electrica s-a scumpit cu aproape 17%, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Spring este primul model electric de serie al marcii autohtone Dacia. Daca sunteți dispuși sa acceptați cateva minusuri, mașina devine cel mai potrivit model electric de oraș disponibil in Europa. De curand, 0-100.ro a testat mașina și a prezentat care sunt principalele caracteristici, cat de mare/mica…