- Un barbat din judetul Bacau susține ca fiul sau a fost victima bullyingului și a acuzat autoritațile ca nu au luat masuri dupa incidentul petrecut anul trecut. Poliția Bacau a transmis pentru Libertatea ca au fost identificate patru persoane, dar un minor avea 13 ani trei și, potrivit Codului Penal,…

- Incidentul a avut loc duminica, dupa ce un barbat care se pare ca era baut a facut scandal, iar polițiștii de frontiera chemați sa intervina l-au pus la pamant și l-au incatusat. Martorii oculari spun ca barbatul a fost ranit in urma confruntarii, la fața locului ramanand urme de sange, potrivit publicației…

- Cecenul Ramzan Kadirov, a declarat luni, 13 februarie, ca Apti Alaudinov, unul dintre apropiații sai și comandantul forțelor cecene Akhmat din Ucraina, a fost recent ținta unei tentative de asasinat prin otravire, transmite Meduza . Astfel, potrivit lui Kadirov, la 8 februarie, comandantul forțelor…

- Patriarhul Rusiei, Kirill, un sustinator apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, a lucrat in beneficiul serviciilor de informatii rusesti in cursul unui sejur in Elvetia in anii’ 70 ai secolului trecut, dezvaluie doua publicatii elvetiene, citand arhive declasificate, potrivit AFP. Potrivit publicatiilor…

- Tribunalul militar din garnizoana Odintsovo l-a condamnat pe soldatul mobilizat Aleksandr Leșkov la cinci ani și șase luni intr-o colonie penala, dupa ce l-a gasit vinovat ca și-a batut comandantul, noteaza publicația independenta Meduza , citand agenția de presa TASS . Incidentul a fost semnalat in…

- Imaginile cu liderul de la Kremlin singur in biserica au fost transmise in direct de televiziunea de stat, in timp ce preoții oficiau la miezul noptii Sfanta Liturghie in catedrala Buna Vestire.Liderul de la Kremlin a fost surprins in timp ce iși facea semnul crucii de mai multe ori.Potrivit presei…

- Patriarhul Bisericii ortodoxe ruse Kirill a indemnat joi Moscova si Kievul la o incetare a focului in Ucraina, cu ocazia sarbatoririi Craciunului ortodox (pe rit vechi), transmite AFP. „Eu, Kirill, patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, ma adresez tuturor partilor implicate in conflictul fratricid…