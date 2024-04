Cand se duc in controale peste firmele romanești, ca la alea straine nu indraznesc, inspectorii fiscali fac ravagii pentru orice neregula. In schimb, in propria lor contabilitate, care gestioneaza finanțele țarii, este un adevarat haos. Mai mult, nepasarea, neglijența, deficitul de personal sau, pur și simplu, incompetența au provocat pagube uriașe bugetului de stat. Astfel, […] The post Softurile ANAF țin cu ”ursul”. Ascund datoriile la bugetul de stat first appeared on Ziarul National .