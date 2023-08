Stiri pe aceeasi tema

- Soferul de 19 ani care a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, in care si-au pierdut viata duminica trei tineri, a fost arestat, in cursul serii, de Judecatoria Alba Iulia pentru conducere sub influenta alcoolului si ucidere din culpa. Tanarul a primit mandat de arestare preventiva,…

- Șoferul de 19 ani care a curmat viețile a trei baieți in urma unui accident ingrozitor de mașina, dupa ce a condus beat in cursul acestei dimineții pe DN 1, in zona Santimbru, a fost astazi adus pentru audieri la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. In jurul orei 03.30, tanarul șofer ar […]…

- Tanarul a fost reținut, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale, transmite IPJ Alba. ȘTIREA INIȚIALA In noaptea de 26 spre 27 august 2023, in jurul orei 3.30,…

- Tanarul va fi reținut, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, urmand ca maine, 28 august, sa fie prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale, transmite IPJ Alba. ȘTIREA INIȚIALA In noaptea de 26 spre 27 august 2023,…

- Un tanar de 19 ani care conducea beat a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, sase persoane care mergeau pe marginea DN 1, la iesire din localitatea Santimbru, judetul Alba. Trei tineri au murit, iar ceilalți trei sunt raniti. Soferul avea o concentratie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Soferul din Alba care a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, duminica dimineata, in care si-au pierdut viata trei tineri, detinea permis de conducere de 9 luni.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba au precizat, pentru AGERPRES, ca soferul de 19 ani implicat…

- Șoferul de 19 ani care a omorat 2 tineri in statiunea 2 Mai, dupa ce a intrat in plin intr-un grup de 8 persoane, a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat penal pentru patru infracțiuni. Acuzat de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa Tanarul de 19 ani care a intrat cu […] The post…

- Soferul de 19 ani care a intrat cu masina intr-un grup de tineri si a omorat doi dintre ei, sambata dimineata, la iesirea din localitatea 2 Mai a fost retinut de politisti.Tanarul de 19 ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea…