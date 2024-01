Șoferul din Alba care a ucis trei tineri pe DN 1, la Sântimbru, lăsat în libertate din cauza unei erori de calcul! Șoferul din Alba care a ucis trei tineri pe DN 1, la Santimbru, lasat in libertate din cauza unei erori de calcul! Șoferul din Alba care a ucis trei tineri pe DN 1, la Santimbru, lasat in libertate din cauza unei erori de calcul! Autorul accidentului din august 2023 soldat cu trei morti, produs pe DN1, la Santimbru, trimis in judecata in noiembrie in stare de arest preventiv, a fost lasat in libertate in conditiile in care, […] Șoferul din Alba care a ucis trei tineri pe DN 1, la Santimbru, lasat in libertate din cauza unei erori de calcul! Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

