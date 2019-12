Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs pe Calea Victoriei in Turda, in zona blocului de la numarul 96, in urma cu puțin timp. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doua persoane din municipiul Suceava, soț și soție, au ajuns la spitalul dupa o acțiune de deratizare in blocul in care locuiesc. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a anunțat, astazi, ca cele doua persoane au reclamat ca se simt rau dupa acțiunea de deratizare din scara blocului in care…

- Politistii ialomiteni au fost nevoiti sa traga 13 focuri de arma pentru a opri o autoutilitara inmatriculata in Marea Britanie, care a ajuns pe teritoriul judetului Braila in incercarea de a scapa de oamenii legii, iar in final soferul autoutilitarei a lovit o autospeciala a IPJ Braila si apoi s a rasturnat…

- Ionut si Corina au murit loviti de un BMW care depasea neregulamentar. Fetita lor de nici 3 ani e in stare grava la spital, unde a fost dusa cu elicopterul, dupa accident. Doi tineri parinti au pierit luni la pranz pe un drum din Bihor, dupa ce masina in care se aflau alaturid e fetita lor de 2 ani…

- Politistii din Cluj cauta o fata de 13 ani, din localitatea Babutiu, comuna Vultureni, care duminica a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 12/13 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii in colaborare cu politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au organizat si desfasurat o actiune de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de frontiera din vama Giurgiu au descoperit intr-un microbuz inmatriculat in Serbia care voia sa intre in Romania, cantitatea de 750 de kilograme de cannabis. Soferul masinii in varsta de 32 de ani este acum cercetat pentru savarsirea infractiunii de introducere in tara de droguri de risc.

- Șoferul unei mașini a ieșit in decor pe DJ 104C (Fagaraș – Hurez – Sasciori – Recea). La fața locului intervine un echipaj de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Polițiștii de la serviciul rutier fac cercetari la fața locului. The post Mașina ieșita in decor pe DJ104C appeared first on NewsBV…