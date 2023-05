Șoferiță drogată, implicată într-un accident pe DN73 Polițiștii din Rașnov au fost sesizați, vineri, despre producerea unui accident rutier pe DN 73, la ieșirea din localitatea Rașnov spre Bran. Echipajul de poliție sosit la fața locului a stabilit faptul ca accidentul, in care au fost implicate doua autovehicule, s-a soldat doar cu pagube materiale. Pe de alta parte, polițiștii au stabilit ca unul dintre conducatorii auto, respectiv o femeie de 37 de ani, se afla sub influența substanțelor psihoactive, rezultatul drugtest fiind pozitiv la substanțele cocaina și cannabis. In consecința, femeia a fost condusa la o unitate medicala autorizata pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

