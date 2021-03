Șoferița care a omorât cu bolidul două copile în Capitală consumase alcool Șoferița de 56 de ani care a provocat sambata accidentul din cartierul bucureștean Andronache, soldat cu moartea a doua fetițe aflate pe trotuar au murit strivite de mașina, avea alcoolemia la limita dintre penal și contravențional, potrivit surselor G4Media.ro. In urma testarii la INML, s-a stabilit ca avea o alcoolemie 0,7 conform surselor. SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Valcov Ea a fost audiata duminica trei ore de polițiști fara sa se ia vreo masura preventiva in dosarul in care este cercetata pentru ucidere din culpa. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

