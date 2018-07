Stiri pe aceeasi tema

- Romanii trebuie sa fie foarte atenti la campaniile de genul Black Friday si sa compare preturile si calitatea produselor, nu doar sa astepte ca autoritatile sa sanctioneze magazinele care nu respecta legea, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. "Oamenii ar trebui…

- Tarifele la gaze platite de consumatori ar putea scadea, in cazul in care o investigatie a Consiliului Concurentei va dovedi ca unele licitatii organizate de Transgaz au fost trucate, la fel cum s-a intamplat la energie electrica, a spus, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu,…

- Prețurile gazelor naturale ar putea scadea daca rezultatele inspectorilor Consiliului Concurenței vor indica faptul ca unele licitatii organizate de Transgaz au fost trucate, la fel cum s-a intamplat la energie electrica. Declarația a fost facuta de presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu,…

- Consiliul Concurenței va finaliza, in a doua parte a acestui an, o investigație care vizeaza schimburi de informații intre companiile de asigurari care vand RCA, prin intermediul unei publicații, a declarat, pentru Capital, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Surse din piața arata…

- Consiliul Concurentei va demara o ancheta sectoriala axata pe medicamentele eliberate fara reteta, a anuntat presedintele autoritatii, Bogdan Chiritoiu, care a precizat totodata ca institutia va initia in acest an doua proiecte noi, Monitorul Carburantilor si Big Data. ”In ceea ce priveste prioritatile,…

- Consiliul Concurenței va incepe o ancheta sectoriala axata pe medicamentele eliberate fara rețeta și va va iniția in acest an doua proiecte noi – Monitorul Carburanților și Big Data, a anunțat președintele autoritații, Bogdan Chirițoiu, citat de News.ro. ”In ceea ce privește prioritațile, in 2018, ne…

- Consiliul Concurentei va demara o ancheta sectoriala axata pe medicamentele eliberate fara reteta, a anuntat presedintele autoritatii, Bogdan Chiritoiu, care a precizat totodata ca institutia va initia in acest an doua proiecte noi, Monitorul Carburantilor si Big Data, transmite News.ro . ”In ceea ce…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu. "Mai multe companii au fost păgubite.…