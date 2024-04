Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii vor putea amenda șoferii in baza inregistrarilor camerelor de bord sau de supraveghere Cei ce surprind diverse posibile incalcari ale regulilor rutiere vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor, care, in baza acestora, dar și a altor mijloace de proba, vor putea sancționa…

- Un proiect prin care șoferii care intra pe banda unica, destinata mijloacelor de transport in comun, vor fi filmați și amendați este in atenția celor de la Primaria Capitalei. Nicusor Dan a declarat joi ca sustine proiectul anuntat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, privind montarea unor camere video…

- Doua categorii de soferi romani pot ramane fara permis auto pe viata, in anumite conditii. Proiectul de lege initiat de deputati PNL a fost adoptat tacit de Senat. Astfel, dupa ce Legea Anastasia prevede ca șoferii beți sau drogați care provoaca accidente soldate cu pierderi de vieti omenesti vor face…

- Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect initiat de deputati PNL, care propune anularea pe viata a permisului conducatorului auto daca acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieti omenesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaților,…

- Guvernul va crea cadrul legal astfel incat soferii de TIR sa nu mai fie amendati pentru expirarea rovinietei in cazul in care sunt timpi mari de asteptare in vama, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Guvernul modifica cadrul legal astfel incat soferii de TIR sa nu mai fie amendati pentru expirarea rovinietei in cazul in care sunt timpi mari de asteptare in vama.

- Un control de rutina al polițiștilor din Dusseldorf s-a transformat intr-o poveste ciudata. Gasit drogat la volan, șoferul roman al unui camion a primit interdicție de a conduce, la volan a trecut colegul de echipaj, tot roman, gasit la scurta vreme și el drogat, relateaza cotidianul regional Neue Ruhr…