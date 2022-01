Șoferii s-au luat la bătaie în ambuteiajul de pe Valea Prahovei. VIDEO Aglomerația din aceste zile provoaca tensiuni printre șoferi. O demonstreaza o filmare surprinsa azi pe DN1, in Poiana Țapului. In imaginile inregistrate de o camera de bord, se vede cum mai mulți participanți la trafic, printre care și o femeie, ajung sa se imbranceasca in plina strada, ziua in amiaza mare. Conflicul spontan ar fi pornit de la o neințelegere in trafic, spune telespectatorul Digi24 care ne-a trimis filmulețul. Pe Valea Prahovei șoferii circula bara la bara, iar un autoturism inmatriculat in județul Tulcea ar fi forțat ieșirea in șoseaua naționala de pe un drum lateral. VIDEO … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

