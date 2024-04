Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 38 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de…

- Continue reading Accidentul cu șase raniți de ieri in care a fost implicat un autobuz pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca a fost provocat de un șofer de 66 de ani, neatent la schimbarea direcției de deplasare at Info real.

- La data de 3 martie a.c., in jurul orei 03.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au identificat un barbat, de 18 ani, care a condus un autoturism, pe strada Mesterul Manole, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Potrivit IPJ Constanta,…

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 15.35, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie au fost sesizati, de un conducator auto, cu privire la faptul ca ar fi avut un conflict spontan in trafic cu un alt sofer, pe strada Mircea cel Batran, fiind amenintat cu acte…

- La data de 7 februarie a.c., in jurul orei 01.50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au identificat un barbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe Bulevardul Aurel Vlaicu, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Potrivit IPJ…

- O mașina de poliție a fost implicata, duminica dupa amiaza, intr-un accident produs in municipiul Cluj-Napoca.”La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 15,30, a fost inregistrat un eveniment rutier pe B-dul Muncii din Cluj-Napoca. Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 56 de ani,…

- Un șofer a fost injunghiat in umar, joi, in urma unui scandal in trafic. Incidentul a avut loc in Sectorul 4 al Capitalei, pe bulevardul Constantin Brancoveanu, de un alt șofer, de 35 de ani, scrie Agerpres. Agresiunea a avut loc joi, in jurul orei 08.30. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost taiat cu un cutit in urma unui scandal in trafic petrecut intr-o intersectie din Sectorul 4 din Bucuresti. „Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 16 Politie au fost sesizati, prin sistem 112, cu privire…