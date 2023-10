China va solicita licențe de export pentru anumite produse din grafit, de la 1 decembrie, pentru a-și proteja securitatea naționala. Beijingul se confrunta cu presiuni din partea guvernelor straine cu privire la pozitia sa dominanta in sectorul manufacturier. Grafitul este folosit in productia de baterii pentru masinile electrice. China rafineaza peste 90% din grafitul mondial […] The post Soferii de masini electrice ar putea ramane cu ele in parcari. Decizia luata de China ii afecteaza serios first appeared on Ziarul National .