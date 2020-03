Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au continuat sa-și caute joburi noi, iar companiile au inregistrat cu 5% mai multe aplicari la joburi comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cele mai multe cautari din februarie au fost in transport și financiar contabil, potrivit BestJobs.Cele mai multe cautari de joburi…

- Cele mai cautate locuri de munca in luna ianuarie, in Romania, au fost de sofer, contabil si inginer, releva o analiza publicata, ieri, de reprezentantii unei platforme online de recrutare, preluata de Agerpres. Conform datelor centralizate de BestJobs, in prima luna a acestui an, domeniile cele mai…

- Data fiind stagnarea activitații din perioada Sarbatorilor de iarna, luna ianuarie a adus un volum record (+80%) de aplicari la joburi comparativ cu luna decembrie a anului trecut.Șoferii, contabilii și inginerii și-au cautat joburi in luna ianuarie Cele mai multe cautari de joburi…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro.Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux, informeaza mediafax.ro. Citește și: Romanii și-au pierdut…

- Autoritațile romane de sanatate se declara pregatite sa faca fața situației, daca virusul care a ucis deja 9 oameni in China și se raspandește cu repeziciune in toata lumea va ajunge și in țara noastra. Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca au…

- In luna noiembrie, candidații din domeniul financiar au continuat sa fie cei mai activi in cautarea unui nou job. In total, peste 100.000 de cautari pentru un job in acest domeniu au fost efectuate pe platforma BestJobs in perioada septembrie – noiembrie. La nivelul intregii piețe, candidații au cautat…

- Cele mai cautate joburi in luna noiembrie. Aproape 1.800 de romani au vrut sa se angajeze pe poziția de “client misterios” Candidatii din domeniul financiar au continuat sa fie cei mai activi in cautarea unui nou job in luna noiembrie a acestui an, arata o analiza BestJobs. Potrivit sursei…

- In luna noiembrie, candidații din domeniul financiar au continuat sa fie cei mai activi in cautarea unui nou job. In total, peste 100.000 de cautari pentru un job in acest domeniu au fost efectuate pe platforma BestJobs in perioada septembrie – noiembrie. La nivelul intregii piețe, candidații au cautat…