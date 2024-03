Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum declara inca de la finalul anului trecut Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, deja s-a trecut la recalcularea tuturor pensiilor, odata cu adoptarea noii legi și a normelor de calcul aferente Legii pensiilor. Același ministru a revenit, anunțand cand vor primi romanii pensiile marite.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat miercuri ca in vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom intra in plata pensiile recalculate, dupa noua formula de calcul din noua lege a pensiilor.

- In ședința de astazi a Guvernului au fost aprobate Normele de Aplicare pentru Legea nr. 360/2023. Astfel se va putea incepe efectiv recalcularea tuturor pensiilor din Romania. Acest instrument legislativ fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat mecanismul noii Legi a Pensiilor, care va intra in vigoare din septembrie 2024. Astfel, in noua lege vor fi prevazute așa numitele puncte de stabilitate și primele, iar pensionarii cu un stagiu complet de cotizare vor avea ”prime”, ceea ce va conduce…

- Se discuta despre un impozit zero pe salariu. Doar o categorie de romani insa ar putea sa se bucure de un astfel de beneficiu Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura Oprescu a facut cateva declarații legate de acest subiect. Aceasta a fost intrebata daca la nivelul Guvernului se mai…

- Ministerul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat ca peste 95% dintre pensiile romanilor au fost recalculate. Autoritațile vor reuși astfel sa se incadreze in termenul pana la care trebuie sa aiba loc majorarea veniturilor angajaților retrași de pe piața muncii. „Suntem pregatiti”. Peste 95% dintre…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea a spus, la Antena 3, ca in cazul in care unii pensionari vor avea pensii mai mici ca urmare a recalcularii, ei vor ramane…

- ”Alocatiile de stat pentru copii cresc din ianuarie 2024 cu 13,8%. Primele alocatii majorate vor fi platite in luna februarie a anului in curs. „3,6 milioane de copii si tineri care urmeaza cursuri liceale si profesionale vor beneficia de sume mai mari aferente alocatiilor de stat. Platile se fac din…