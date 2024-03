Stiri pe aceeasi tema

- Un scuterist s-a panicat in sensul giratoriu din Manaștur, de la intersecția cu strada Frunzișului, și s-a prabușit la pamant. Cel mai probabil, cel din imagini nu are permis și nici experiența, așa ca nu a știut cum sa acțiuneze in sensul giratoriu. ”M-am simțit responsabil sa opresc cat mai…

- Codul Rutier 2024 prevede mai multe schimbari la nivelul regulilor ce se aplica in cazul șoferilor. Mulți nu știu ca, in prezent, legea stabilește noi indicații pentru circulația in sensul giratoriu. Afla in randurile de mai jos cum trebuie sa procedeze conducatorii de vehicule. Ce este sensul giratoriu,…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineata, in comuna Paulesti, pe DN 1, la sensul giratoriu. Potrivit informatiilor furnizate de la fata locului de catre ISU Prahova, in evenimentul rutier sunt implicate 2 autoturisme și cei 9 ocupanți ai acestora. O persoana, in stare de conștiența, se…

- Un șofer de BMW, din Alba Iulia, a reușit sa obțina in instanța anularea unui proces verbal de contravenție dupa ce a demonstrat ca nu a savarșit fapta pentru care a fost sancționat de agentul rutier de poliție

- Mulți tineri iși cauta distracția in parcarile hipermarketurilor, unde se intrec in drifturi riscante. O inregistrare video realizata de un cetațean surprinde un grup de șoferi inconștienți intr-un rond din Buzau.

- Un plus de siguranța in trafic. Sens giratoriu finalizat la Dudeștii Noi Consiliul Județean Timiș a recepționat lucrarea „Amenajare intersecție DJ 692A cu DC 46, in comuna Dudeștii Noi”, investiție menita sa creasca siguranța in trafic. Sensul giratoriu are patru brațe de intrare, respectiv ieșire,…

- Autobuzele liniilor 13, 43C si 100C vor intoarce in sens giratoriu inainte de intrarea in parcarea de la Carrefour pe sensul de mers spre hypermarket, potrivit CT Bus.Autobuzele liniilor 13, 43C si 100C vor intoarce in sens giratoriu inainte de intrarea in parcarea de la Carrefour pe sensul de mers…

- Flashuri și claxoane in trafic: Ce amenda pot primi șoferii care dau aceste semnale. In ce situații pot fi folosite Flash-urile și claxoanele sunt doua dintre cele mai folosite modalitați de comunicare intre șoferi in trafic. Cu toate acestea, utilizarea acestor semnale nu este permisa in mod legal…