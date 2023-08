Șoferi sub influența alcoolului și a drogurilor, dar și vitezomani, pe străzile din Dolj Șoferi sub influența alcoolului și a drogurilor, dar și vitezomani, au fost descoperiți de poliție pe strazile din Dolj, in ultimele 48 de ore. Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au acționat, pe principalele drumuri din județ, pentru reducerea riscului rutier. Amenzi de 80.000 de lei pentru șoferii doljeni prinși in ilegalitate Cu aceasta ocazie, au fost legitimate și verificate peste 450 de persoane, fiind controlate și aproximativ 500 de autovehicule. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 307 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

