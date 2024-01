Șoferi fără permis pe drumurile din Mureș Trei barbați, de 33, 53 și 62 de ani, au fost depistați la aceeași data de polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Raciu, in timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice, fara a deține acest drept. In toate cele trei situații au fost intocmite dosare de cercetare penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Polițiștii i-au depistat pe cei in… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

