- Doi oameni au fost impușcați mortal și un altul a fost ranit intr-un atac armat in orașul elvețian Sion, luni, a anunțat poliția. Dupa o ampla operațiune de cautare, care a durat opt ore, suspectul a fost prins de autoritați, transmit Reuters și BBC. ACTUALIZARE Din primele informații, suspectul a fost…

- Un sofer ucrainean a fost prins de politistii de la Vama Siret cu 147.500 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 300.000 de euro ascunse intr-un TIR care transporta oficial croissante din Ucraina. Potrivit Politiei de Frontiera, sambata, in jurul orei 21,30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- INCIDENT… Un barbat in varsta de 42 ani, din comuna Roșiești, a suferit numeroase traumatisme dupa ce și-a prins piciorul stang intr-o motosapa. Pacientul a fost preluat de un echipaj aparținand ISU Vaslui și predat Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgențe Vaslui. Starea barbatului…

- La nici o saptamana dupa un caz similar, un alt șofer ucrainean a fost prins conducand beat o cisterna. Șoferul a fost arestat. Un incident grav a avut loc pe Autostrada A2, cand o cisterna cu gaz petrolier lichefiat (GPL), inmatriculata in Ucraina, a fost oprita de poliție la kilometrul 135, in zona…

- EXCLUSIV… Ziua de 22 septembrie va ramane in memoria vasluienilor drept ziua in care au scapat de cel mai lacom stapan pe care județul l-a avut in ultima suta de ani. Dumitru Buzatu a fost decapitat din fruntea județului de procurorii DNA care l-au prins cu mața-n sac. Astfel toata Romania l-a vazut…

- ULTIMA ORA… Conform site-ul de știri și investigații media G4Media.ro, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, de catre procurorii DNA, in timp ce ar fi primit o mita de 1,25 milioane de lei pentru acordarea unui contract. Conform aceluiași site, la aceasta…

- INGENIOS, DAR FARA SUCCES!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un document de calatorie falsificat. Barbatul, un ucrainean in varsta de 30 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…