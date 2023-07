Şofer recidivist, la a treia condamnare Judecatorii din Bailesti au condamnat la un an de inchisoare cu executare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și refuzul recoltarii de probe biologice. Anchetatorii au stabilit ca, in seara zilei de 2 aprilie, barbatul a condus de doua ori baut si fara permis. De fiecare data a ajuns cu masina in sant. In 2018, si in aprilie, anul acesta, barbatul a fost condamnat cu suspendare in alte doua dosare privind infractiuni rutiere. In prezent, acelasi inculpat, care se afla in arest, este judecat intr-un dosar asemanator. Potrivit anchetatorilor, pe 2 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

