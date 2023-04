Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc, luni dimineața, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. „Azi-dimineața, in jurul orei 04:30, un barbat in varsta de 48 de ani o condus a autoutilitara pe DJ592 dinspre Buziaș spre Sinersig, iar la un moment dat a surprins și accident un barbat in varsta…

- Polițiștii de la Protecța Animalelor Caraș-Severin au gasit zeci de animale neingrijite la o stana din județ. Sancțiunile date au fost in valoare totala de 34.000 de lei. Trei sancțiuni au dat autoritațile ieri dimineața prorpietarului in urma verificarilor la o stana din Banat din apropierea comunei…

- Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-o punga, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Trupul fetitei a fost gasit, luni seara, la groapa de gunoi din…

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe DJ 691, intre localitațile timișene Fibiș și Giarmata. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce a ajuns cu mașina pe contrasens. „O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata…

- Accident de circulație, duminica dupa-amiaza, pe DJ 581, la intrarea in comuna Lupac dinspre Reșița, in județul Caraș-Severin. In incident au fost implciate doua autoturisme inc are se aflau in total cinci persoane. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- Un accident teribil a avut loc, sambata la amiaza, pe o șosea din Caraș-Severin. O persoana este inconștienta, dupa ce un copac a cazut peste o mașina aflata in trafic. Iar alte doua au suferit atac de panica.

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 Februarie 2023, pe strada Atelierelor din localitatea Moinesti.Potrivit IPJ Bacau, o femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune cu un autoturism condus…