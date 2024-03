Șofer din Dorohoi lasat fara mașina, dupa ce polițiștii l-au surprins pe un drum din Șendriceni ca facea piraterie auto Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit, vineri, pentru control, pe drumul județean D.J 291 C, din comuna Șendriceni, un autoturism condus de un barbat de 53 de ani, din municipiul Dorohoi. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta transporta 3 persoane, contra cost, fara a fi autorizat in acest sens. Barbatul a […] Citește Șofer din Dorohoi lasat fara mașina, dupa ce polițiștii l-au surprins pe un drum din Șendriceni ca facea piraterie auto in Botosani24.ro…