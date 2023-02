Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, barbatul a ramas incarcerat, iar leziunile suferite au fost letale, astfel ca a fost declarat decedat de paramedicii sositi la fata locului.Victima este un cetatean turc, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean Brasov.Conform procedurilor legale pentru astfel de situatii,…

- Accident pe DN73 A, intre Rașnov și Paraul Rece. Un tir s-a rasturnat. Șoferul este incarcerat, decedat. Autocisterna transporta un lichid polimeric folosit pentru lipirea placilor de pal și nu sunt scurgeri de substanțe. Traficul este complet blocat, iar pe o lungime de 400 de metri s-a delimitat perimetru…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc un accident de circulatie pe Drumul Județean 132 B, intre localitațile Cața și Homorod. In accident a fost implicat un singur autoturism, care s-a rasturnat in afara parții carosabile. UPDATE Accidentul s-a produs l-a ieșirea dintr-o curba la dreapta, zona in care autoturismul…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc un accident de circulatie pe Drumul Județean 132 B, intre localitațile Cața și Homorod. In accident a fost implicat un singur autoturism, care s-a rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției rutiere, ce urmeaza a stabili…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența anunța ca Detașamentul de Pompieri Arad intervine in aceste momente cu un echipaj pentru descarcerare, cu sprijinul unui echipaj de... The post Accident grav la Turnu, cu o victima incarcerata. La fața locului a ajuns și elicopterul SMURD appeared first on Special…

- In urma cu puțin timp, un barbat a fost calcat de o betoniera in sensul giratoriu din zona Leoni-Tarpiului. Din nefericire, barbatul nu a supraviețuit in urma accidentului. La locul accidentului au ajuns pompierii militari SMURD ai ISU BN și un echipaj al Poliției Rutiere. Victima a intrat imediat dupa…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-o mașina mai multe pachete ce conțineau bijuterii din metal de culoare galben și alb. Șoferul turc intenționa sa le introduca in țara fara sa detina documente legale. Azi noapte, la PTF Giurgiu – Rutier, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara,…

- Un barbat si-a pierdut viata, luni seara, dupa ce un autoturism a trecut peste el, in timp ce se afla intins pe sosea, pe un drum din judetul Maramures. Din primele date ale poliției reiese ca soferul a trecut peste victima cu rotile din dreapta ale autovehiculului, barbatul decedand la spital. Accidentul…