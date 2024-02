Bărbat resuscitat după ce a fost lovit de un autoturism! Victima accidentului a decedat! (UPDATE 2) Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta dimineața la Cluj-Napoca in zona Minerva. Accidentul s-a produs in zona stației Minerva din cartierul Manaștur, o persoana fiind resuscitata de un echipaj SMURD, dupa ce ar fi fost lovita de o mașina. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 intervin la un un eveniment rutier petrecut pe strada Primaverii din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului intervin o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, care aplica manevre de resuscitare unui barbat in varsta de aproximativ 60 de ani”, anunța ISU Cluj. Traficul in zona este blocat temporar.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

